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  4. Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı

Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da bir iş yerinden sadaka kutusu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'ndeki ekmek fırınında bir derneğe yardım amaçlı bulunan sadaka kutusunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.G. (25) olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.G, adliyeye getirilirken gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Çok pişmanım, aç olduğum için yaptım." cevabını verdi.

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