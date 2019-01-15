HABER

Fırının banyosunda ısınmak için yaktığı ateş sonu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ekmek fırınında çalışan akrabasını ziyarete gelen Afganistan uyruklu Abdul Şükür Türkmen (17), iş yerinin banyosunda duş alırken, ısınmak için tenekede odun yaktı.

Fırının banyosunda ısınmak için yaktığı ateş sonu oldu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ekmek fırınında çalışan akrabasını ziyarete gelen Afganistan uyruklu Abdul Şükür Türkmen (17), iş yerinin banyosunda duş alırken, ısınmak için tenekede odun yaktı. Türkmen, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Türkmen'in akrabası Ali Çakır'a, Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği tespit edilerek 7 bin liralık ceza verilirken, iş yerine ise kaçak işçi çalıştırmaktan 18 bin lira para cezası kesildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve çalışma izni olmayan Afganistan uyruklu Ali Çakır, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesi'ndeki ekmek fırınında işe girdi. Bir süredir fırında kaçak çalışan Çakır'ı, akrabası Abdul Şükür Türkmen ülkesinden ziyarete geldi. İki gün fırının yatakhanesinde kalan Türkmen, İstanbul'a dönmeden önce duş almak için dün gece iş yerindeki banyoya girdi. Banyonun soğuk olması nedeniyle ısınmak için tenekede odun yakan Abdul Şükür Türkmen, akrabası Ali Çakır tarafından ölü bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Türkmen'in karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Abdul Şükür Türkmen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İstanbul'da oturan Abdul Beşir Türkmen (24), kardeşinin ölüm haberini alarak Malkara'ya geldi. Hastanede sinir krizi geçiren ağabey Türkmen gözyaşlarına boğuldu.
İŞ YERİNE PARA CEZASI KESİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu Ali Çakır'ın Türkiye'ye yasa dışı yollardan gelip, izni olmadığı halde fırında çalıştığını tespit etti. Gözaltına alınan Çakır, ülkeye yasa dışı girdiği için 7 bin lira para cezası kesilerek, Göç İdaresi'ne teslim edildi. Fırın sahibine ise kaçak işçi çalıştırdığı için 18 bin lira para cezası uygulandı. Malkara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fırınla ilgili yasal işlem başlattı.

FOTOĞRAFLI

Fırının banyosunda ısınmak için yaktığı ateş sonu olduFırının banyosunda ısınmak için yaktığı ateş sonu olduFırının banyosunda ısınmak için yaktığı ateş sonu olduFırının banyosunda ısınmak için yaktığı ateş sonu oldu

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Mutemedin maaş oyunu ortaya çıktıMutemedin maaş oyunu ortaya çıktı
Osmaniye'de inşaat firması sahibi intihar ettiOsmaniye'de inşaat firması sahibi intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.