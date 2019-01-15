Fırının banyosunda ısınmak için yaktığı ateş sonu oldu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ekmek fırınında çalışan akrabasını ziyarete gelen Afganistan uyruklu Abdul Şükür Türkmen (17), iş yerinin banyosunda duş alırken, ısınmak için tenekede odun yaktı. Türkmen, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Türkmen'in akrabası Ali Çakır'a, Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği tespit edilerek 7 bin liralık ceza verilirken, iş yerine ise kaçak işçi çalıştırmaktan 18 bin lira para cezası kesildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve çalışma izni olmayan Afganistan uyruklu Ali Çakır, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesi'ndeki ekmek fırınında işe girdi. Bir süredir fırında kaçak çalışan Çakır'ı, akrabası Abdul Şükür Türkmen ülkesinden ziyarete geldi. İki gün fırının yatakhanesinde kalan Türkmen, İstanbul'a dönmeden önce duş almak için dün gece iş yerindeki banyoya girdi. Banyonun soğuk olması nedeniyle ısınmak için tenekede odun yakan Abdul Şükür Türkmen, akrabası Ali Çakır tarafından ölü bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Türkmen'in karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.