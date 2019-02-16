Fırının çatısında çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yalova’da bir fırının çatısı gece saatlerinde alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında, fırının içerisinde bulunan tüplerin patlamadan dışarı çıkartılması olası bir faciayı önledi.

Yangın, Yalova’nın Çiftlikköy İlçesi’ne bağlı Taşköprü Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Yalova Karayolu üzerinde bulunan bir fırının çatısında, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, alevlerin sardığı çatıya müdahale ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Fırında bulunan tüplerin, patlamadan dışarı çıkartılmasıyla olası bir facia önlenirken, büyüyen alevleri söndürmek için Yalova’dan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında çevrede toplanan vatandaşlar merakla çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kayıt yaparken, bazılarının da aralarında espriler yapıp gülüşmeleri dikkat çekti.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.