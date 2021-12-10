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Fırınlardaki denetimlerde ortaya çıktı! Ekmekte gramaj hilesi

10.12.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler'de sabah saatlerinde fırınlara gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir fırında yasal olarak 230 gram olması gereken ekmeğin 200 gram olduğu belirlendi.

Fırınlardaki denetimlerde ortaya çıktı! Ekmekte gramaj hilesi

Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri, sabahın erken saatlerinde ekmek fırınlarına yönelik gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri fırınların öncelikle temiz ve hijyen olmasına dikkat ederken çalışanların ise maske ve eldiven takıp takmadığını denetledi.

GRAMAJ HİLESİ ORTAYA ÇIKTI

Belediye ekipleri fırından çıkan sıcak ekmekleri tek tek terazide tartarak gramajlarını kontrol Denetimler kapsamında girilen bir fırında yasal olarak 230 gram olması gereken ekmeğin 200 gram olduğu belirlendi. Yine aynı fırında tartılan bazı ekmeklerin de 205 gram olduğu tespit edildi. Zabıta ve gıda mühendisleri tarafından ekmeğin belirlenen sınırın altında düşük gramajla satıldığına dair tutanak tutuldu.

Tutanağın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderileceği ve fırına uygulanacak cezanın müdürlük tarafından belirleneceği öğrenildi.

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DENETİMLER SÜRECEK

Denetimi gerçekleştiren zabıta müdürü Ali Püskül “Gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıyoruz. Gündüz zaten denetimler devam ediyor. Bizde bu sabah gidebildiğimiz kadar fırına gidicez. Zaten 10 gündür gündüz denetimlerimiz devam ediyor. Bizim bölgemizde durum iyi sadece gramaj konusunda bir kaç yer var onun dışında normal. Tutanak tutuyoruz sanayi ticaret il müdürlüğüne gönderiyoruz onlarda işlem yapıyorlar. Hijyende sıkıntı olduğu durumlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tutanaklarımızı gönderiyoruz” dedi.

(İHA)

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Bahçelievler
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