HABER

Firma abonelerinden özür diledi, EPDK soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:17 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Kütahya’daki doğalgaz dağıtım şirketi hakkında vatandaşların mağdur edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, doğalgaz arzının kesilmesinde gerekli şartların oluşmamasına rağmen, söz konusu şirketin vatandaşlara kesinti bildiriminde bulunduğu belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Kütahya’daki doğalgaz dağıtım şirketi hakkında vatandaşların mağdur edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, doğalgaz arzının kesilmesinde gerekli şartların oluşmamasına rağmen, söz konusu şirketin vatandaşlara kesinti bildiriminde bulunduğu belirtildi. Mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılan iş ve eylemlerin incelenmesi amacıyla EPDK’nin şirket hakkında soruşturma başlattığı kaydedilen açıklamada, "İlgili yönetmeliğe göre bir abonenin doğalgazının kesilebilmesi için ödenmemiş faturaya esas tüketim miktarının 50 metreküpü geçmesi, faturanın son ödeme tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi veya fatura borcundan dolayı doğalgaz kesintisi yapılacağının en az 3 gün önceden bir tanesi adrese ihbarname olmak kaydıyla, kısa mesaj, telefon, e-posta, ihbarname, fatura bildirim yöntemlerinden de en az ikisi yoluyla aboneye haber verilmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
Bu arada firma dün ’borcunuz var’ mesajı gönderdiği abonelerinden özür diledi. Mesajda, durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi.

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul etti
Belediyespor’dan atletizmde büyük başarıBelediyespor’dan atletizmde büyük başarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha orada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul etti

Son dakika! Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.