Firmalar Faiz İndiriminin Ötesinde Teşvik Bekliyor

Türkiye Merkez Bankası’nın geçen hafta faiz indirimine gitmesinden sonra borçlanma maliyetleri düşmeye başladı. Ancak şirketler, resesyonun etkilediği ekonomiyi canlandırmak için daha fazla mali teşvik ve banka kredisinin gerektiğini ifade ediyor.

Bu noktada en önemli sorunun, politika faizi yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmiş olsa bile, bankaların halen yüksek olan faiz oranı karşısında kredi vermeye ne kadar istekli olacağı.

Ancak yüzde 5’e yakın düşen mevduat faizi oranı, harcamaların artmasını bekleyen emlak, araç satış ve perakende sektörü için yeterli olmayabilir.

Bankaların kredi vermelerinin karşısındaki bir engel, Türkiye’de yaklaşık son bir yıldır Türk Lirası yerine daha güçlü para birimlerine olan yatırımlar.

Banka hesaplarına yatırılan miktarların yarısından fazlasının Türk Lirası olmaması, bankaların Lira bazında kredi verme yetisini etkiliyor.

Bankalar da, kredi taleplerinin de yaklaşık 766 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinde yakın zamanda artması beklentisi içerisinde değil.