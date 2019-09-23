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Firmaları iflas eden İngiliz turistler gönderilen uçakla ülkelerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 23:26 | Son Güncelleme

İngiltere’nin ve dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook’un iflasını açıklamasının ardından Muğla’daki İngiliz turistler, İngiltere’den gönderilen uçakla ülkelerine dönmeye başladı.Dünyanın en köklü seyahat acentesi olan İngiliz firması Thomas Cook’un 2.1 milyar dolarlık borcu nedeniyle iflasını açıklamasının ardından İngiliz turistlerin yoğunlukta olduğu illerden biri olan Muğla Dalaman’a uçak gönderildi.

İngiltere’nin ve dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook’un iflasını açıklamasının ardından Muğla’daki İngiliz turistler, İngiltere’den gönderilen uçakla ülkelerine dönmeye başladı.
Dünyanın en köklü seyahat acentesi olan İngiliz firması Thomas Cook’un 2.1 milyar dolarlık borcu nedeniyle iflasını açıklamasının ardından İngiliz turistlerin yoğunlukta olduğu illerden biri olan Muğla Dalaman’a uçak gönderildi. Kendilerini almak üzere akşam saat 22.30 sıralarında Dalaman Havalimanı’na inen uçakla ülkelerine dönecek olan yaklaşık 400 İngiliz turist, Muğla’nın değişik ilçelerinden tur otobüsleri ve minibüslerle havaalanına taşındı. İngiliz turistlerin dönüşü nedeniyle havaalanında kısmi yoğunluk oluşurken, yolcuların uçağa alınmasının ardından uçağın İngiltere’ye hareket edeceği bildirildi.

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