"Fırsatçı, stokçu varsa devlet gereğini yapacak"

"Bu zorlukların aşılması noktasında birtakım paketler, tedbirler açıklandı. Bunlar uygulamaya sokuldu. Bunları doğru buluyoruz, destekliyoruz ama yetersiz. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Üretici fiyatı ile tüketici fiyatı enflasyonu arasında yüzde 100'e yakın bir fark var. Bu ne demektir? Önümüzdeki aylarda bu fark da tüketiciye yansıyacak. Bunun tedbirinin alınması lazım. Burada hak kaybı yaşayanların bir an önce bu mağduriyetinin ortadan giderilmesi lazım."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eğer fırsatçı, stokçu varsa devlet bunu açığa çıkaracak ve gereğini yapacak." dedi.

- "Her kriz döneminin fırsatçıları, stokçuları vardır"

Son dönemde doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların üretime ihtiyaç duyulan bir dönemde kabul edilemeyeceğinin altını çizen Destici, "Her kriz döneminin fırsatçıları, stokçuları vardır. Devletin buna müsaade etmemesi lazım. Devleti yöneten makam şikayet makamı değildir, çözüm makamıdır. Fırsatçı, stokçu varsa devlet bunu açığa çıkaracak ve gereğini yapacak." diye konuştu.

Destici, kamuoyunun ve siyasi partilerin ana gündeminin yerel seçimler olduğuna işaret ederek, "6-7 Ekim'de Ankara'da gerçekleştireceğimiz toplantıda, hem merkez yöneticilerimiz hem de il, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, önümüzdeki yerel seçimlerin stratejisini, çalışma esas ve usullerini belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

