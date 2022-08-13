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Fırsatçılar iş başında! Özel yurtlarda durum kötü... Konfor yok, fiyat el yakıyor...

13.08.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev ve kira fiyatlarındaki artış, özel yurtlara da yansıdır. Üniversite tercihlerinin açıklanmasına sayılı günler öğrenciler yurt bakmaya başlarken fiyatların el yaktığı dikkat çekti. İstanbul'da yapılan araştırmaya göre ortalama kişi başı fiyat aylık 5-8 bin arasında değişirken, 10 bin lirayı geçen yerlerin de olduğu görüldü. Ayrıca verilen hizmetler de tatmin edici değil...

Fırsatçılar iş başında! Özel yurtlarda durum kötü... Konfor yok, fiyat el yakıyor...

Konut ve kira fiyatlarındaki artışı gören fırsatçılar iş başına geçti. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler yurt bakmaya başladı. Kimi öğrenciler özellikle uygun fiyatından dolayı KYK yurtlarını tercih ederken kimileri de okullara yakınlığından dolayı ya da KYK hakkı çıkmadığı için özel yurtlara yöneldi. Ancak İstanbul'da yapılan araştırmalarda, birçok özel yurtta hizmet ve konforun beklentinin altında, fiyatın ise çok yüksek olduğu tespit edildi...

FİYATLAR EL YAKIYOR...

Üniversite tercihlerinin açıklanmasına sayılı günler kala öğrenciler kalacak yer aramaya başladı. Kimileri uygun fiyat ve konforu dolayısıyla devlet yurtlarını tercih ederken kimileri de okul yakınlarındaki özel yurtlara yöneldi. Ancak yapılan araştırmalarda, özel yurt fiyatlarının el yaktığı görüldü. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ev kiralarındaki artışı fırsata çeviren özel yurtlar, öğrenciye aylığı 5 bin ila 8 bin lira arasında değişen otel fiyatına odalar öneriyor. Hatta aylık 10 bin lirayı geçen de var...

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KADIKÖY'DE TEK KİŞİLİK ODA 7 BİN LİRA

Kadıköy'de bulunan bir özel yurdun, dışarıdan bakıldığında oldukça eski bir apartmana benzediği bakımsız olduğu görüldü. Tek kişilik odalarda iki kapaklı dolap, çalışma masası ve yatağın başında bulunan minik bir tuvalet var. Odanın aylık ücreti 7 bin lira (10 ay 70 bin TL), fiyata sadece kahvaltı dahil. Yurdun ikinci katında yemekhane var. Öğrenciler isterlerse kendi akşam yemeklerini burada yapabiliyor. 128 kişi kapasiteli bu yurdun, 2 kişilik oda fiyatı aylık 6 bin TL, 3 kişiliği ise 4 bin 900 TL.

RUTUBET KOKULU YURT

Üsküdar’da bulunan 100 kişi kapasiteli bir yurtta da durum benzer. Rutubet kokulu yurtta iki kişilik odaya zorla sığdırılmış iki yatak, çalışma masası ve dolap bulunuyor. Yerlerde ise kirden kararmış bir halı var. Akşam yemeği ve sabah kahvaltısının verildiği yurtta iki kişilik odanın 10 aylık fiyatı 60 bin TL.

3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI FİYAT 10 BİN LİRA

Hem toplu taşımaya hem de üniversitelere yakın olduğu için tercih edilen Şişli'deki yurt, diğerlerine göre daha iyi durumda olsa da fiyatı el yakıyor. Diğer yurtlara göre temiz olan yurdun, tek ve 2 kişilik odaları şimdiden dolmuş. 3 kişilik odanın içerisinde bir kişilik çalışma masası, ranza ve baza bulunuyor. 60 kişilik yurtta

15 kişilik çalışma odası var. Bu yurdun üç kişilik odasının fiyatı ise kişi başı 10 aylık 60 bin TL.

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Anahtar Kelimeler:
üniversite yurt
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