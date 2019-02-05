Fırsatçılar, türkü yazdırttı

Sanatçı Abdurrahman Delen, 15 Temmuz Marşı, Afrin Marşı, Malazgirt Destanı ve Trump için yazdığı makaleden sonra şimdi de kriz fırsatçıları için türkü yazdı.

Bestelediği marşlar ile adından söz ettiren Bingöllü Sanatçı Abdurrahman Delen, şimdi de kriz fırsatçıları için türkü yazdı. Sanatçı, daha önce de 15 Temmuz Marşı, Afrin Marşı, Malazgirt Destanı ve Trump için yazdığı makale ile gündeme gelmişti. Sanatçı Delen, fırsatçılar ile yazdığı türküde, dövizin düşmesine rağmen fiyatların düşmemesine dikkat çekti. Ayrıca Sanatçı Delen, tarım ülkesi olmasına rağmen pahalı olan sebze ve meyve için tepki gösterdi. Sanatçı Abdurrahman Delen, türküyü şair ve yazar olan Filat Yazıcı ile birlikte yaptığını belirtti.

’’Fırsatçılık kanayan yara’’

Daha önce Afrin Marşı ile gündem olduklarını hatırlatan Sanatçı Abdurrahman Delen, ’’Cumhurbaşkanımızın muhtarlar toplantısında bir marş neden yazılmadı diye sitem etmişti. Arkasından Afrin Marşı’nı yazdık ve Cumhurbaşkanımıza mecliste kendisine sunduk. Bu marşı halkımızda çok beğendi. Daha sonra Malazgirt Destanı’nı yazdık. Ardından Trump’la ilgili bir makale yazdık. Halk ozanı olarak ülkemizde çok büyük fırsatçılığın olduğunu fark ettim. Bu durum kanayan bir yara. Beni derinden üzen bir konu. Bu durumu kaleme döktük, türküye çevirdik. Şuan Türk Halk Müziği olarak halkımıza armağan ediyorum’’ dedi.