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Fırsatçılar, türkü yazdırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

Sanatçı Abdurrahman Delen, 15 Temmuz Marşı, Afrin Marşı, Malazgirt Destanı ve Trump için yazdığı makaleden sonra şimdi de kriz fırsatçıları için türkü yazdı.Bestelediği marşlar ile adından söz ettiren Bingöllü Sanatçı Abdurrahman Delen, şimdi de kriz fırsatçıları için türkü yazdı.

Fırsatçılar, türkü yazdırttı

Sanatçı Abdurrahman Delen, 15 Temmuz Marşı, Afrin Marşı, Malazgirt Destanı ve Trump için yazdığı makaleden sonra şimdi de kriz fırsatçıları için türkü yazdı.

Bestelediği marşlar ile adından söz ettiren Bingöllü Sanatçı Abdurrahman Delen, şimdi de kriz fırsatçıları için türkü yazdı. Sanatçı, daha önce de 15 Temmuz Marşı, Afrin Marşı, Malazgirt Destanı ve Trump için yazdığı makale ile gündeme gelmişti. Sanatçı Delen, fırsatçılar ile yazdığı türküde, dövizin düşmesine rağmen fiyatların düşmemesine dikkat çekti. Ayrıca Sanatçı Delen, tarım ülkesi olmasına rağmen pahalı olan sebze ve meyve için tepki gösterdi. Sanatçı Abdurrahman Delen, türküyü şair ve yazar olan Filat Yazıcı ile birlikte yaptığını belirtti.

’’Fırsatçılık kanayan yara’’
Daha önce Afrin Marşı ile gündem olduklarını hatırlatan Sanatçı Abdurrahman Delen, ’’Cumhurbaşkanımızın muhtarlar toplantısında bir marş neden yazılmadı diye sitem etmişti. Arkasından Afrin Marşı’nı yazdık ve Cumhurbaşkanımıza mecliste kendisine sunduk. Bu marşı halkımızda çok beğendi. Daha sonra Malazgirt Destanı’nı yazdık. Ardından Trump’la ilgili bir makale yazdık. Halk ozanı olarak ülkemizde çok büyük fırsatçılığın olduğunu fark ettim. Bu durum kanayan bir yara. Beni derinden üzen bir konu. Bu durumu kaleme döktük, türküye çevirdik. Şuan Türk Halk Müziği olarak halkımıza armağan ediyorum’’ dedi.

’’Özellikle gıdada çok büyük fırsatçılık dönüyor’’
Kimlerin fırsatçılık yaptığına değinen Sanatçı Delen, ’’Fırsatçılar aslında genele yayılan bir söz. Özellikle gıdada çok büyük fırsatçılık dönüyor. Beni en derinden üzen konulardan bir tanesi bu. Bugün bir markete gittiğinizde 1 kilo patlıcanın 20 lira olduğunu görüyoruz, bu hepimizi üzen bir konu. Sadece patlıcan değil, aklımıza ne geliyorsa pahalı. Biz, bir tarım ülkesiyiz. Bu ürünlerin neden bu kadar pahalı olduğunu dile getirdim. Özellikle gıda konusu bizi derinden üzen bir konu. Bu durum halkın kanayan yarasıdır’’ şeklinde konuştu.

’’Döviz düştü, döviz düştüyse fiyatlar da düşürülmeli’’
Sanatçı Delen sözlerini şöyle tamamladı: ’’Klibi çektik, inşallah haberler ve diğer platformlara düşecek. Klipte özellikle bazı noktalara değindik, dövize değindik. Her şeyde döviz bahane ediliyor, aslında fırsatçılık böyle çıktı. Ama döviz düştü, eğer döviz düştüyse sende fiyatlarını düşüreceksin. İnsanları kandırmanın bir anlamı yok. Ortada aslında haksız kazanç var. Bir şair ve halk ozanı olarak beni derinden üzdüğü için böyle bir halk müziği ile yola çıktım’’.

Sanatçı Abdurrahman Delen, türkünün sözlerini şöyle okudu:
Vatan değildir tasası, yeter ki dolsun kasası
Yok mu bunların yasası, fırsatçılar, fırsatçılar.
Yüzde 110 zam bindirir sonra yüzde 10 indirir
Fakiri, yoksulu candan bezdirir, fırsatçılar, fırsatçılar.
Bahane eder dövizi, utanmaz, kızarmaz yüzü
Fakirin, yoksulun cebinde gözü, fırsatçılar, fırsatçılar.

Fırsatçılar, türkü yazdırttı

Fırsatçılar, türkü yazdırttı

Fırsatçılar, türkü yazdırttı

Fırsatçılar, türkü yazdırttı

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