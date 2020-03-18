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Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2020 15:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi üzerine fahiş fiyatlara satılan maske tedarikçilerine karşı bedava maske dağıtan İzmirli tekstik firması sahibi, pek çok kişinin takdirini topladı. Tekstil firması sahibi Alper Özmızırak, sergilediği örnek hareketle mağaza müşterilerinden ve vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldığını söyledi.

İzmir merkezli ünlü bir tekstil firmasının sahibi Alper Özmızırak, korona virüsü vakalarının Türkiye’de de görülmesi ve artış göstermesi üzerine fahiş fiyata maske satanlara karşı örnek bir harekette bulundu. Fırsatçılara inat korona virüsünden korunmak için takılan maskeleri ücretsiz olarak dağıttığını söyleyen Özmızırak, bu uygulamadan sonra olumlu yönde birçok geri dönüş aldığını söylerken, kendisi gibi ücretsiz maske dağıtmak isteyenlere de maske temin edebileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından duyurdu, birçok olumlu tepki aldı

Bedava cerrahi maske dağıtarak vatandaşlardan olumlu geri dönüş alan Alper Özmızırak, korona virüsü salgını sebebiyle insanların virüsten korunmak için maskeye ihtiyacı olduğunu, bunlara ulaşmanın zorluklarını giderebilmek amacıyla böyle bir faaliyete giriştiklerini söyledi.
Öte yandan Özmızırak, maskeye ulaşmanın zorluğunun da sebep olduğu merdiven altı üretim ve fahiş fiyatlara satışın da bir nebze önüne geçmek amacında olduklarını belirtti.

'HİÇBİR MALIN DEĞERİ, İNSAN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR'

'HİÇBİR MALIN DEĞERİ, İNSAN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR'
Fırsatçılara inat bedava maske dağıtan firma sahibi Alper Özmızırak, piyasadaki yoğun merdiven altı maske trafiğine inat, gücü yettiğince elindeki satışa hazır CE standartlı cerrahi maskeleri ücretsiz dağıtma kararı aldığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Hiç bir malın değeri, insan hayatından daha değerli değildir. İhtiyacı olanlar kendileri için birer tane olmak kaydıyla Konak’taki mağazamızdan maske edinebilir. Bedava maske kampanyama maddi destek vermek isteyen, benim gibi dağıtmak amacı ile kaliteli, resmi faturalı cerrahi maske isteyen kurum, kuruluş ve kişiler de benimle irtibata geçebilirler.” (İHA)
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izmir maske

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