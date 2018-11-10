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Fırsatçılara inat, bir kamyon elmayı bahçeden aldığı fiyata sattı - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da tespih satan Ahmet Alagöz, fırsatçılara tepki için bir kamyon elmayı bahçeden aldığı fiyata, sadece nakliye gideri ekleyerek, vatandaşa sattı.

Fırsatçılara inat, bir kamyon elmayı bahçeden aldığı fiyata sattı - Yeniden

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da tespih satan Ahmet Alagöz, fırsatçılara tepki için bir kamyon elmayı bahçeden aldığı fiyata, sadece nakliye gideri ekleyerek, vatandaşa sattı.
Kentte tespih satışı yapan Ahmet Alagöz, dövizdeki düşüşe rağmen fırsatçı bazı kişilerin ürün fiyatlarını düşürmemesine tepki gösterdi. Alagöz, markette kilosu 5 liraya satılan elmayı bahçeden 1 lira 10 kuruştan alarak kamyon kasasına yükledi. Bahçelievler Mahallesi'ne gelen Ahmet Alagöz, kamyonu park etti ve kasadaki elmaları sadece nakliye giderini ekleyerek, 1 lira 45 kuruştan satacağını duyurdu. Bunu duyan vatandaşlar da elmaları satın aldı, Alagöz'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Tarladan alınan ürünün üzerine ne kadar kâr eklendiğini göstermeyi amaçladığını ve bunu herkese gösterdiğini anlatan Ahmet Alagöz, "Bahçeden kapımıza kadar gelen bu ürünlere fırsatçıların yüzde kaç kâr payı eklediğini göstermek için girişimde bulunduk. Belki birçok arkadaşımıza göre komik gelebilir ama burada amacım fırsatçıların yüzüne karşı bu ayıbı vurabilmektir. Tarladan alıp nakliye giderini ekledikten sonra elmaları 1 lira 45 kuruşa sattık. Ama 1 lira 10 kuruştan elmayı alan fırsatçılar marketlerde 5 liraya satıyor" dedi.

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Fırsatçılara inat, bir kamyon elmayı bahçeden aldığı fiyata sattı - YenidenFırsatçılara inat, bir kamyon elmayı bahçeden aldığı fiyata sattı - YenidenFırsatçılara inat, bir kamyon elmayı bahçeden aldığı fiyata sattı - YenidenFırsatçılara inat, bir kamyon elmayı bahçeden aldığı fiyata sattı - Yeniden

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Fırsatçılara inat, bir kamyon elmayı tarladan aldığı fiyata sattıFırsatçılara inat, bir kamyon elmayı tarladan aldığı fiyata sattı
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