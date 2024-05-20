Fırsatlarla dolu bir hafta başladı! Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı düştü

Havalar iyice ısındı, yaz kapıya dayandı! Yaz mevsimine sayılı günler kala tatil planları yapıyor, açık havada sevdiklerinizle geçireceğiniz aktiviteler planlıyorsanız Columbia'nın doğada konforlu vakit geçirmenize imkan sağlayan ürünlerini de yaz planlarınıza dahil etmeyi unutmayın! Çünkü fonksiyonel ürünlerle açık havada geçirilen her an çok daha keyifli. Columbia kalitesiyle tanışmak isterseniz hazır indirim de varken sizin için seçtiğimiz ürünlere göz atabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz ürünler...
Kullanıcılar ne diyor?
"Ayakkabı taban yapısı çok rahat. Uzun süreli yürüyüş için mükemmel. Nefes alabilir kumaş sayesinde serin tutan bir model."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kalıbı geniş; normal XL giyerim, L beden aldım tam oldu. Mont kalitesi falan beklemek çok yanlış olur. Su geçirmezliği çok iyi. Aldığımda fiyatı da çok iyi ancak biraz geç geldi. Onun haricinde her şey klasik Amazon maliyet etkinlik ve kalitesi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Tam olarak istediğim gibi orijinal ürün, zaten başka bir rengini kullanıyordum aynı kalitede geldi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kaliteli, orijinal ürün."
Kullanıcılar ne diyor?
"Eşime aldım. Yağmur ve yoğun su geçirmiyor. Orijinal mağazadaki ürünün aynısı. Kullanımı kolay ve hafif. Bol bir yağmurluk belden. Bilginize"
Kullanıcılar ne diyor?
"Hoşlanılmayacak hiçbir tarafı yok. Seyahatlerinizde önemli eşyalarınıza yer var. Aynı zamanda şık kombin gibi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Normal havalarda terleme çok az oluyor ama gerçek mevsiminde hakkını tam manasıyla veriyor. İyi malzeme iyi kalite. 183 cm boyundayım 100 kg ağırlıkta olduğumdan L beden aldım gayet şık ve rahat oldu."
Kullanıcılar ne diyor?
"Giymesi kolay. Güzel renk. Güzel uyum. Çok güzel ürün."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kocam onu sevdi. Gerçek boyut, resimle aynı renk, kaliteli kumaş."
Kullanıcılar ne diyor?
"Mükemmel tişört. Bedeni küçük."
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.