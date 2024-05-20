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  4. Fırsatlarla dolu bir hafta başladı! Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı düştü

Fırsatlarla dolu bir hafta başladı! Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı düştü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
20.05.2024 12:14
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Yepyeni bir haftaya yepyeni fırsatlarla başlamak gibisi yok! Kaliteli, işlevsel, dayanıklı ve şık tasarımlarıyla outdoor severlerin favorisi Columbia'da ayakkabıdan cekete, tişörtten gömleğe birçok ürün uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Columbia'nın en sevilen indirimdeki 10 ürününü sizin için seçtik. İşte detaylar!

Fırsatlarla dolu bir hafta başladı! Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı düştü

Havalar iyice ısındı, yaz kapıya dayandı! Yaz mevsimine sayılı günler kala tatil planları yapıyor, açık havada sevdiklerinizle geçireceğiniz aktiviteler planlıyorsanız Columbia'nın doğada konforlu vakit geçirmenize imkan sağlayan ürünlerini de yaz planlarınıza dahil etmeyi unutmayın! Çünkü fonksiyonel ürünlerle açık havada geçirilen her an çok daha keyifli. Columbia kalitesiyle tanışmak isterseniz hazır indirim de varken sizin için seçtiğimiz ürünlere göz atabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz ürünler...

1. Tam 1205 TL indirim: Columbia Plateau Waterproof Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T114900.815

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı taban yapısı çok rahat. Uzun süreli yürüyüş için mükemmel. Nefes alabilir kumaş sayesinde serin tutan bir model."

  • "Tam outdoor ayakkabısı. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

2. Çok satanlarda birinci sırada: Columbia Pouring Adventure II Ceket Su Geçirmez Yağmurluk

Adsız tasarım - 2024-05-20T114704.229

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıbı geniş; normal XL giyerim, L beden aldım tam oldu. Mont kalitesi falan beklemek çok yanlış olur. Su geçirmezliği çok iyi. Aldığımda fiyatı da çok iyi ancak biraz geç geldi. Onun haricinde her şey klasik Amazon maliyet etkinlik ve kalitesi."

  • "Çok beğendik, kalıpları biraz büyük. XL aldık ancak L olsaymış daha iyi olurdu yine de güzel ürün."
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3. Columbia Fast Trek II Jacket Kadın Polar Üst

Adsız tasarım - 2024-05-20T115349.840

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam olarak istediğim gibi orijinal ürün, zaten başka bir rengini kullanıyordum aynı kalitede geldi."

  • "Çok tercih edildiği için aldım. Üründen, kargolamadan oldukça memnun kaldım."
Ürünü İncele

4. Columbia Crestwood Waterproof Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T115538.781

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli, orijinal ürün."

  • "Çok, çok iyi."
Ürünü İncele

5. Columbia Hikebound Yağmurluk

Adsız tasarım - 2024-05-20T115154.035

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eşime aldım. Yağmur ve yoğun su geçirmiyor. Orijinal mağazadaki ürünün aynısı. Kullanımı kolay ve hafif. Bol bir yağmurluk belden. Bilginize"

  • "Columbia kalitesi, tam bedeninizi alın."
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6. Columbia Atlas Explorer 26L Unisex Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2024-05-20T115739.795

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hoşlanılmayacak hiçbir tarafı yok. Seyahatlerinizde önemli eşyalarınıza yer var. Aynı zamanda şık kombin gibi."

  • "6 günde elime ulaştı mağazasında görüp sipariş vermiştim. Çok güzel, çok beğendim.
Ürünü İncele

7. Columbia Pouring Adventure II Yağmurluk

Adsız tasarım - 2024-05-20T115838.911

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Normal havalarda terleme çok az oluyor ama gerçek mevsiminde hakkını tam manasıyla veriyor. İyi malzeme iyi kalite. 183 cm boyundayım 100 kg ağırlıkta olduğumdan L beden aldım gayet şık ve rahat oldu."

  • "Mont genel olarak çok kaliteli, dikişleri çok güzel, malzeme olarak kaliteli fakat bir sorunu var. Fazla naylondan sanırım çok hışırtı yapıyor. Buna bir çözüm bulunmalı."
Ürünü İncele

8. Columbia -W Park View Grid Polar

Adsız tasarım - 2024-05-20T120114.271

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Giymesi kolay. Güzel renk. Güzel uyum. Çok güzel ürün."

  • "Kızım için aldım, yaklaşık 50 kilo ağırlığında ve 1,62 m ölçülerinde. M beden aldım, onun için mükemmel oldu."
Ürünü İncele

9. Columbia Bahama II Kısa Kollu Gömlek

Adsız tasarım - 2024-05-20T120312.778

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kocam onu sevdi. Gerçek boyut, resimle aynı renk, kaliteli kumaş."

  • "Bunların giyilmesi çok rahat. Nefes alıyor ve dayanıklı."
Ürünü İncele

10. Columbia Zero Rules Polo Shirt Erkek Kısa Kollu Polo T-Shirt

Adsız tasarım - 2024-05-20T115002.972

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel tişört. Bedeni küçük."

  • "Bedeni çok küçük. L giyiyorum, XXL aldım."
Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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