First Lady'den şaşırtan itiraf: Trump tweet atmasın diye...

Trump, Twitter’i sıklıkla kullanıyor. 55 milyon takipçili ABD lideri şimdiye kadar 39 bin paylaşımda bulundu. Trump aklına geleni yazmakta tereddüt etmiyor.

‘First Lady’ 6 Ekim’de New York Times’tan Katie Rogers’e verdiği söyleşide Trump’ın telefonunu kimi zaman sakladığını itiraf etti. “Tweetlerine katılmadığım zaman, söylüyorum” diyen Melania Trump, bazan ‘telefonuna el koyduğunu’ söyledi.

Gazeteci Rogers, Melania Trump’ın ifadelerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Melania Trump, eşi, basketbolcu LeBron James ile ilgili hakaretamiz ifadeler içeren bir tweet attıktan saatler sonra ünlü basketbolcuyu öven bir açıklama yapmıştı.



