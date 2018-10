First Lady Melania Trump Afrika’da

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, ilk kez tek başına yurtdışı gezisinde. First Lady, 5 günlük Afrika gezisi kapsamında 4 ülkeyi ziyaret ediyor. Melania Trump ilk durağı olan Batı Afrika ülkesi Gana’da bir hastaneyi ziyaret etti. First Lady tek başına çıktığı ilk yurtdışı ziyaretinde çocukların refahına odaklanan “BeBest” adlı kampanyasını da uluslararası boyut kazandırmış oluyor. First Lady başkent Washington’dan basın mensuplarına el sallayarak yola çıktı. Melania Trump 12 saati aşan uçak yolculuğunun ardından Gana’nın başkenti Acca’ya indi. First Lady’yi havalimanında Ganalı First Lady Akufo Addo karşıladı. Melania Trump Gana’nın başkentine iner inmez, bir hastaneyi ziyaret etti. First Lady hastane ziyaretinde bebeklerin nasıl tartıldığını ve bebeklere nasıl vitamin verildiğini ilk elden izleme fırsatını buldu. Hastanedeki bebek yoğun bakım ünitesini ziyaret etti. Melania Trump kucağında bir bebekle basın mensuplarına da poz verdi. First Lady’nin hastane ziyareti sırasında çocukları o hastanede yatan annelere de beyaz bebek battaniyesi içine yerleştirilmiş oyuncak ayı hediye edildi. Oyuncak ayıların üzerinde First Lady Trump’ın öncülüğünü yaptığı ve çocuk refah ve sağlığına odaklanan BeBest kampanyasının logosu vardı.

Melania Trump Gana ziyareti kapsamında Ganalı First Lady Rebecca Akufo Addo ile de biraraya geldi. Gana Devlet Başkanlığı Sarayı’ndaki yaklaşık yarım saatlik görüşmede iki First Lady birlikte çay içti, birbirlerine hediye takdim etti. Başkan Donald Trump geçtiğimiz aylarda bir toplantı sırasında Afrika ülkelerine atıfta bulunarak “Pislik çukuru ülkeler” ifadesini kullanmış ve bu sözler Afrika ülkelerinde sert tepki ile karşılanmıştı. Başkan Trump daha sonra kamuoyu önünde bu sözleriyle ilgili kısmen özür dilemiş ancak Associated Press haber ajansına göre kapalı kapılar ardında kullandığı bu ifadeyi savunmuştu. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetah El Sisi ile görüşmüştü. Trump, First Lady’nin Afrika ziyaretinden birkaç gün önce Birleşmiş Milletler temasları sırasında da kendisinin ve eşinin Afrika’yı çok sevdiğini söylemişti. First Lady’nin Afrika ziyareti kapsamındaki diğer durakları Malawi, Kenya ve son olarak Mısır. First Lady’nin Afrika ziyaretinin programının ayrıntıları güvenlik sebebiyle basın mensuplarıyla paylaşılmadı. Ancak Melania Trump bu ülkelerdeki bazı hastane, okul ve barınakları ziyaret etmesi bekleniyor.

“Halkın ziyarete tepkisi sönük kaldı” First Lady için Gana’da renkli bir karşılama töreni yapıldı ancak halkın ziyarete tepkisinin biraz sönük kaldığı ifade ediliyor. Bazı Ganalılar First Lady Melania Trump’ın ziyaretinden habersiz. “Başkan’ın eşi Accra’da mı? Melania adını hiç duymadım” diyen Gana esnafından Awo Yeboah Amerikalı First Lady’nin ziyaretinden haberdar olmayanlardan. Bazı Ganalılarsa First Lady’nin Gana ziyaretini biliyor ancak programından haberdar değil. Çocuk sağlığı ve refahı First Lady için büyük önem taşıyor. Melania Trump geçtiğimiz Mayıs ayında bu konuya odaklanan “BeBest” adlı bir girişim başlatmıştı. First Lady’nin Afrika gezisi bu kampanyanın yurtdışında da tanıtılması açısından önemli bir fırsat. Eski bir manken olan Slovenya doğumlu First Lady Melania Trump, Suudi Arabistan, İsrail, İtalya, Brüksel, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere dahil olmak üzere, Başkan Trump’ın çok sayıda yurtdışı ziyaretine eşlik etmişti. Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğü Finlandiya ziyaretinde de oradaydı. Ancak Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüştüğü Singapur ziyaretine katılmamıştı.