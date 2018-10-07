First Lady Melania Trump'tan gündem yaratacak itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

First Lady Melania Trump, tek başına çıktığı Afrika turunda Kenya’dan sonra Mısır’a geçti. Ülkede yoğun ilgiyle karşılanan Trump, başkent Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Sisi ve eşiyle bir araya geldi.
Buluşmanın ardından kısa bir tura çıkan Trump, piramitleri ziyaret etti. Gezinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan First Lady, eşiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Dünya siyasetinde sosyal medyayı en aktif kullanan lider olan eşi Donald Trump’ı eleştiren Melania, “Ona telefonu elinden bırakması için yalvarıyorum, bu kadar çok tweet atmamasını söylüyorum. Beni bazen dinliyor, bazen de dinlemiyor” dedi.
Eşine duygularını aktarmaktan çekinmediğini ifade eden Melania Trump, “Kendi fikirlerimi ve önerilerimi dürüstçe paylaşıyorum. Kimi zaman bunları dikkate alıyor, kimi zaman da almıyor. Ama önemli olan benim kendime ait duruşumu sergilemem” diye konuştu.
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