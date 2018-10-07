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First Lady Melania Trump'tan gündem yaratacak itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Afrika turuna Mısır'da devam ederken, açıklamaları ile de gündem yarattı. Önceki gün taktığı şapkayla çok konuşulan Melania Trump, ABD Başkanı ile ilgili gündem yaratacak itiraflarda bulundu.

First Lady Melania Trump'tan gündem yaratacak itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

First Lady Melania Trump, tek başına çıktığı Afrika turunda Kenya’dan sonra Mısır’a geçti. Ülkede yoğun ilgiyle karşılanan Trump, başkent Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Sisi ve eşiyle bir araya geldi.

Buluşmanın ardından kısa bir tura çıkan Trump, piramitleri ziyaret etti. Gezinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan First Lady, eşiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Dünya siyasetinde sosyal medyayı en aktif kullanan lider olan eşi Donald Trump’ı eleştiren Melania, “Ona telefonu elinden bırakması için yalvarıyorum, bu kadar çok tweet atmamasını söylüyorum. Beni bazen dinliyor, bazen de dinlemiyor” dedi.

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Eşine duygularını aktarmaktan çekinmediğini ifade eden Melania Trump, “Kendi fikirlerimi ve önerilerimi dürüstçe paylaşıyorum. Kimi zaman bunları dikkate alıyor, kimi zaman da almıyor. Ama önemli olan benim kendime ait duruşumu sergilemem” diye konuştu.

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