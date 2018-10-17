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First Lady Melania Trump'ın uçağı havada arızalandı

17.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

CNN televizyonu Başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı Philadelphia'ya taşıyan uçağın havada arızalandığını ve Andrews Hava Üssü'ne geri döndüğünü bildirdi

First Lady Melania Trump'ın uçağı havada arızalandı

CNN televizyonu Başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı Philadelphia'ya taşıyan uçağın havada arızalandığını ve Andrews Hava Üssü'ne geri döndüğünü bildirdi. Uçakta mekanik bir arıza olduğu ve duman çıktığı da gelen bilgiler arasında.

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