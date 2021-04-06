First Lady'nin kıyafeti tartışma yarattı: Ucuz ve utanç verici

ABD’de Kasım ayındaki seçimleri kazanarak göreve gelen Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden, önceki Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump’la pek çok konuda kıyaslanıyor.

ABD’de sosyal medyayı karıştıran son olay First Lady Jill Biden’ın kıyafetleri ve tarzı oldu. Geçtiğimiz perşembe günü Kaliforniya’dan Washington D.C.’ye dönen First Lady Biden, uçaktan inerken görüntülendi.

Siyah bir ceket, diz üstü siyah bir etek ve desenli çoraplar tercih eden 69 yaşındaki Biden’ın bu görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri Biden’ın kıyafet seçimlerini ucuz ve utanç verici olarak nitelerken, kimileri ise üzerindekileri gayet iyi taşıdığını söyledi.

Jill Biden’ı eleştirenler çoraplarına ağırlık verirken, “Jill B muhtemelen tatilleri karıştırdı. Cadılar Bayramı’nda olduğumuzu düşünüyor olmalı. O kaç yaşında, 70 falan mı? Her ne olursa olsun file çorap ve stilettolar için çok yaşlı. Tanrım, Madonna’nın büyükannesine benziyor” yorumları öne çıktı.

‘MELANIA’YA HİÇ GİRMEYELİM’

Firsy Lady’nin destekçileri ise eleştirilere cevap vermekte gecikmezken şu ifadeleri kullandı:

“Jill Biden desenli çorap giydi, file çorap değil. Ancak muhafazakarlar aklını kaybetti. Ivanka bunları her zaman giyerdi. Melania’nın neler yaptığına hiç başlamayalım bile. Jill Biden mükemmel biri ve onu kıskanıyorsunuz.”



