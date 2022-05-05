First Lady Romanya ve Slovakya’da Mültecileri Ziyaret Edecek

First Lady Jill Biden, Anneler Günü haftasonunda Romanya ve Slovakya’yı ziyaret ederek ABD’nin Ukraynalı mültecilere desteğini vurgulayacak.

Başkan Joe Biden’ın eşi Jill Biden, dört günlük ziyareti sırasında bu iki ülkede görev yapan ABD ordu mensupları ve büyükelçilik personeliyle biraraya gelecek, yerlerinden olan Ukraynalı aileleri ve çocukları, insani yardım görevlilerini ve öğretmenleri ziyaret edecek.

Virginia’daki bir meslek yüksek okulunda İngilizce öğretmenliği yapan Jill Biden, Romanya’nın First Lady’si Carmen Iohannis ve Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile de görüşecek.

Anneler Günü’nün kutlanacağı Pazar günü ise Biden, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı anne ve çocukları ziyaret edecek.

ABD’de başkanların eşlerinin siyasi gücü çok az olsa da sık sık yönetimin mesajını seçmenlere ya da yurtdışına taşımak gibi görevleri üstleniyorlar.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz günlerde Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye destek ziyaretinde bulunmuş, Başkan Biden ise Mart ayında Polonya’yı ziyaret etmişti.

Savaşın başlamasından bu yana 840 binden fazla Ukraynalı Romanya’ya kaçmıştı. Bunların yaklaşık 80 bini hala Romanya’da kalıyor. Devlet televizyonu her hafta Cuma günleri mülteci çocuklar için dil dersleri yayınlamayı planlıyor. Romanya okullarına kayıtlı Ukraynalı çocukların sayısının yaklaşık 2 bin olduğu sanılıyor.

Slovakya’ya kaçan Ukraynalılar’ın sayısı ise 380 bin. Bunların çoğunun diğer Avrupa ülkelerine geçtiği sanılıyor. Slovakya Ukrayna’ya silah ve elindeki tek Sovyet dönemi S-300 hava savunma sistemi bataryasını sevkederek Kiev’in savaştaki önemli destekçilerinden biri oldu.

Jill Biden’a Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Ulusal Güvenlik Konseyi Çok Uluslu İlişkiler Kıdemli Başkanı Curtis Raid ve Ulusal Güvenlik Konseyi İnsani İşler Başkanı Daniel Dieckhaus eşlik edecek.

