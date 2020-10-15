First Lady ve Barron Trump’ın Testleri Negatife Döndü

Başkan Donald Trump’ın Corona testinin negatif çıkmasının ardından First Lady Melania Trump da Corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı.

First Lady, 14 yaşındaki oğulları Barron Trump’ın da anne ve babasının salgına yakalanmasının ardından testinin pozitif çıkmış olduğunu, ancak artık negatif sonuç verdiğini söyledi.

Melania Trump, yaptığı açıklamada ‘‘Şanslıyız ki o güçlü bir genç ve semptom göstermedi’’ dedi ve Barron’un testlerinin artık negatife döndüğünü kaydetti.

Sosyal medyada yayınlanan açıklamasında Melania Trump, 1 Ekim’de Başkan’ın ve kendisinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından ‘‘Doğal olarak aklım hemen oğlumuza gitti’’ dedi. Oğlunun test sonucunun negatif çıkmasının ardından rahatladığını belirten Melania Trump, ‘‘Ancak ertesi gün ve sonraki gün ne olacağını düşünmekten kendimi alamadım’’ dedi. ‘‘Bir dahaki sefere test olduğunda sonuç pozitif geldi ve korkularım gerçek oldu’’ diyen First Lady, Barron Trump’ın güçlü bir genç olduğunu ve semptom göstermediğini söyledi. Melania Trump, ‘‘Üçümüzün bunu aynı anda geçirmesinden, böylece birbirimize bakabilmemizden ve birlikte zaman geçirebilmiş olmamızdan memnunum’’ dedi.