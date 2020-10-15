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First Lady ve Barron Trump’ın Testleri Negatife Döndü

15.10.2020 00:51 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü testinin negatif çıkmasının ardından First Lady Melania Trump da testinin negatif çıktığını açıkladı. First Lady, 14 yaşındaki oğulları Barron'un testinin daha önce pozitif çıkmış olduğunu, ancak artık negatif sonuç verdiğini söyledi

First Lady ve Barron Trump’ın Testleri Negatife Döndü

Başkan Donald Trump’ın Corona testinin negatif çıkmasının ardından First Lady Melania Trump da Corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı.

First Lady, 14 yaşındaki oğulları Barron Trump’ın da anne ve babasının salgına yakalanmasının ardından testinin pozitif çıkmış olduğunu, ancak artık negatif sonuç verdiğini söyledi.

Melania Trump, yaptığı açıklamada ‘‘Şanslıyız ki o güçlü bir genç ve semptom göstermedi’’ dedi ve Barron’un testlerinin artık negatife döndüğünü kaydetti.

Sosyal medyada yayınlanan açıklamasında Melania Trump, 1 Ekim’de Başkan’ın ve kendisinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından ‘‘Doğal olarak aklım hemen oğlumuza gitti’’ dedi. Oğlunun test sonucunun negatif çıkmasının ardından rahatladığını belirten Melania Trump, ‘‘Ancak ertesi gün ve sonraki gün ne olacağını düşünmekten kendimi alamadım’’ dedi. ‘‘Bir dahaki sefere test olduğunda sonuç pozitif geldi ve korkularım gerçek oldu’’ diyen First Lady, Barron Trump’ın güçlü bir genç olduğunu ve semptom göstermediğini söyledi. Melania Trump, ‘‘Üçümüzün bunu aynı anda geçirmesinden, böylece birbirimize bakabilmemizden ve birlikte zaman geçirebilmiş olmamızdan memnunum’’ dedi.

First Lady, oğlunun pozitif teşhisinin neden daha önce kamuoyuyla paylaşılmadığı konusunda açıklama yapmadı.

Beyaz Saray’dan daha önce yapılan açıklamada Trump ailesinin diğer üyelerinin hepsinin testlerinin negatif çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan ABD’nin en üst düzey salgın hastalık uzmanı ve Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü üyesi Anthony Fauci, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın virüsü bulaştırma riski kalmadığını ve Perşembe günü NBC’de yapılması planlanan tartışma programına katılması durumunda virüsü başkalarına geçirme riski olmayacağını söyledi.

Fauci meslektaşı Clifford Lane ile birlikte Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde (NIH) Başkan’a ait Corona virüsü testlerinin tamamın incelediklerini söyledi.

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