FIRST nedir, Türkiye’de ne zamandır yapılmaktadır?

Microsoft, Apple, NASA gibi dünyadaki birçok büyük kuruluşla birlikte çalışan FIRST, her sene kendini yenileyen konseptleri ile öğrencilerine her zaman yeni şeyler öğreterek onların mühendislik ve inovatif düşünce yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. FIRST organizasyonları, diğer robot yarışmalarından; takım içinde sadece robota değil aynı zamanda sosyal değerler, projeler ve STEM

& FIRST değerlerinin yayılmasına oldukça önem vermesiyle ayrılarak dünyanın en prestijli robotik yarışmaları olarak anılmaktadır. FIRST Robotics Competition nedir? FIRST Robotik Yarışması, FIRST programlarından lise öğrencilerine hitap eden ve en karmaşık sistemli robotların inşa edildiği yarışmadır. Öğrenciler yazılım, mekanik ve elektronik becerilerini geliştirirken sosyal alanda yaptıkları projeler ile STEM değerlerini de yaymaya çalışır. Bu sebeple FRC’de herkes için bir yer vardır. Her yılın ilk cumartesi günü olarak belirlenen başlangıç gününde o yılın robot konsepti ve oyun parkuru açıklanmaktadır. Bu duyurudan sonra takımlar katılacakları yarışmanın tarihine kadar(Türkiye’de Mart ayının ilk haftası, sezon süresi: 8-9 hafta) kendi robotlarını tasarlayıp imal ederler. FRC, Türkiye’de 2015 yılından itibaren her yıl düzenlenmektedir.

Bağımsız takım nedir? Türkiye'de bizden önce kurulan takımların tümü bir okul ya da kurum bünyesinde kurulmuştur ve o okul/kurumun öğrencilerini barındırır. Ancak Cymurghs, Türkiye'de bir okul veya kuruma bağlı olmadan liseli öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen, bünyesinde 15 farklı şehirden gelen öğrencilerin bulunduğu çevrim içi tabanlı kurulan ilk robotik takımıdır. Engellilere yardım eden projeler yapıyoruz Hayatta ve FIRST'te eşitliğe dikkat çekmek için #lifeisfairwithFIRST kapsamında engelli bireyler için projeler geliştirdik, görme engelli bireyler için Türkiye'nin Braille alfabesinde yazılmış ilk teknoloji içerikli dergisini yayımlayıp bağışlarken işitsel engeli bulunan bireylere kodlama eğitimi vererek kendilerini geliştirmelerine imkan tanıdık. Bunların yanında fiziksel engeli bulunup FIRST Robotics Competition'da yer almak isteyen arkadaşlarımıza özel bir robot sürme istasyonu geliştirerek FIRST dünyasının kapısını herkese açtık. Eğitim verdiğimiz projeler düzenliyoruz Hedeflerimizden bir diğeri ise gelişen teknoloji dünyasına gelecek nesli hazırlamak, bu doğrultuda ilkokul-ortaokul-lise çağındaki çocuklara ve gençlere yazılım, mekanik, liderlik, FIRST Lego Ligi Yarışması donanım, FIRST Lego Ligi Yarışması yazılım dersleri vererek ilgi alanlarında ilerlemelerini sağlıyor ve FIRST programlarına hazırlıyoruz.