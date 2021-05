FIRST nedir, Türkiye’de ne zamandır yapılmaktadır?

Microsoft, Apple, NASA gibi dünyadaki birçok büyük kuruluşla birlikte çalışan FIRST, her sene kendini yenileyen konseptleri ile öğrencilerine her zaman yeni şeyler öğreterek onların mühendislik ve inovatif düşünce yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. FIRST organizasyonları, diğer robot yarışmalarından; takım içinde sadece robota değil aynı zamanda sosyal değerler, projeler ve STEM

& FIRST değerlerinin yayılmasına oldukça önem vermesiyle ayrılarak dünyanın en prestijli robotik yarışmaları olarak anılmaktadır.

FIRST Robotics Competition nedir?

FIRST Robotik Yarışması, FIRST programlarından lise öğrencilerine hitap eden ve en karmaşık sistemli robotların inşa edildiği yarışmadır. Öğrenciler yazılım, mekanik ve elektronik becerilerini geliştirirken sosyal alanda yaptıkları projeler ile STEM değerlerini de yaymaya çalışır. Bu sebeple FRC’de herkes için bir yer vardır. Her yılın ilk cumartesi günü olarak belirlenen başlangıç gününde o yılın robot konsepti ve oyun parkuru açıklanmaktadır. Bu duyurudan sonra takımlar katılacakları yarışmanın tarihine kadar(Türkiye’de Mart ayının ilk haftası, sezon süresi: 8-9 hafta) kendi robotlarını tasarlayıp imal ederler. FRC, Türkiye’de 2015 yılından itibaren her yıl düzenlenmektedir.