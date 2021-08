Fırtına ABD Kıyılarına Ulaştı

Fırtına, yerel saatle öğlen 12:15’te Rhode Island’da etkisini göstermeye başladı.

Fırtınanın etkisiyle ülkenin doğusundaki New York, New Jersey, Connecticut gibi bazı eyaletlerde de yağışlar etkili.

Pennsylvania’nın doğusundan, New Hamsphire’ın güneyine, New Jersey’in kuzeyi, New York kenti ve Hudson Nehri Vadisi’nde yoğun yağışlar etkisini gösteriyor.

Yetkililer fırtınanın etkisiyle söz konusu bölgelerin yoğun yağış almasının beklendiğini belirtiyordu.

Ulusal Kasırga Merkezi, Henri nedeniyle oluşacak yoğun yağışların seller ve bazı nehirlerin taşmasına neden olabileceğini belirtti.

New York Valisi Andrew Cuomo da Hudson Nehri Vadisi’nde olası bir taşkından endişelendiğini söyledi.

Başkan Joe Biden, Pazar günü FEMA’yı New York’ta ihtiyaç duyulması halinde yardım çabalarını koordine etmekle görevlendirdi.

İş makineleri kumlarla bazı kıyı bölgelerinde barikatlar kuruyor.

Ulusal Muhafızlar New York’ta görevde.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi, ülkenin doğu eyaletlerinin gerekli önlemleri acilen alması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar, fırtınanın bölgede yaşayan 42 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

New York’un Long Island bölgesinde fırtınaya karşı bazı evler ve dükkanlar kontrplak levhalarla kapatıldı. Bölgede gıda marketlerinde yoğun kalabalıklar oluşmuştu.