HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fırtına ABD Kıyılarına Ulaştı

Fırtına ABD Kıyılarına Ulaştı

22.08.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henri Kasırgası tropik fırtınaya dönüşmesinin ardından Rhode Island'da etkisini gösteriyor. Fırtınanın etkisiyle ülkenin doğusundaki New York, New Jersey, Connecticut gibi bazı eyaletlerde de yağışlar etkili

Fırtına ABD Kıyılarına Ulaştı

Fırtına, yerel saatle öğlen 12:15’te Rhode Island’da etkisini göstermeye başladı.

Fırtınanın etkisiyle ülkenin doğusundaki New York, New Jersey, Connecticut gibi bazı eyaletlerde de yağışlar etkili.

Pennsylvania’nın doğusundan, New Hamsphire’ın güneyine, New Jersey’in kuzeyi, New York kenti ve Hudson Nehri Vadisi’nde yoğun yağışlar etkisini gösteriyor.

Yetkililer fırtınanın etkisiyle söz konusu bölgelerin yoğun yağış almasının beklendiğini belirtiyordu.

Ulusal Kasırga Merkezi, Henri nedeniyle oluşacak yoğun yağışların seller ve bazı nehirlerin taşmasına neden olabileceğini belirtti.

New York Valisi Andrew Cuomo da Hudson Nehri Vadisi’nde olası bir taşkından endişelendiğini söyledi.

Başkan Joe Biden, Pazar günü FEMA’yı New York’ta ihtiyaç duyulması halinde yardım çabalarını koordine etmekle görevlendirdi.

İş makineleri kumlarla bazı kıyı bölgelerinde barikatlar kuruyor.

Ulusal Muhafızlar New York’ta görevde.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi, ülkenin doğu eyaletlerinin gerekli önlemleri acilen alması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar, fırtınanın bölgede yaşayan 42 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

New York’un Long Island bölgesinde fırtınaya karşı bazı evler ve dükkanlar kontrplak levhalarla kapatıldı. Bölgede gıda marketlerinde yoğun kalabalıklar oluşmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Bilim insanlarından 'felaket' uyarısı: Tahminlerden hızlı eriyorBilim insanlarından 'felaket' uyarısı: Tahminlerden hızlı eriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.