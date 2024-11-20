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Fırtına alevleri büyüttü! Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

20.11.2024 23:43
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Bursa şehir merkezinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Fırtınanın etkisi ve yanan ürünlerin ahşap ve sentetik olması sebebiyle alevler büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na 22 araç 4 ayrı koldan alevlere müdahale ediyor.

Fırtına alevleri büyüttü! Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Saat 21.39'da merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 772.Sokak'ta bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

12 dakika içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Küçüksanayi'den 6, İhsaniye'den 3, Balıklı, Mimarsinan ve Gürsu'dan 2, Gençosman, Demirtaş, İnegöl, Gemlik, Mudanya, İznik ve Karacabey'den de birer itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

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FIRTINA ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

22 araçta 50'den fazla personel alevlere hummalı bir şekilde müdahale ederken, hammaddelerin yanıcı olması ve fırtınanın şiddetini artırması ekiplerin işini güçleştirdi. Alevler büyürken, siyah dumanlar da birçok noktadan görüldü.

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ENDİŞELİ GÖZLERLE İZLİYORLAR

Yakındaki yerleşim birimlerinde oturan vatandaşlar da endişeli gözlerle yangını izledi. Yangın esnasında iş yerinin 2 ayrı noktasındaki tavan çöktü. İtfaiyeciler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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