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Fırtına apartmanın dış cephe kaplamasını söktü

13.01.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtınada bir apartmanın dış cephe kaplaması söküldü, çöp konteynerleri devrildi.Ereğli’de fırtına akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtınada bir apartmanın dış cephe kaplaması söküldü, çöp konteynerleri devrildi.
Ereğli’de fırtına akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle bir apartmanın dış cephe ısı yalıtım kaplaması yerinden sökülürken, karayoluna ve çevreye savruldu. Olay, saat 22.00 sıralarında Dalmaz Mahallesi Mustafa Seyran Caddesi üzeri Işık Apartmanında meydana geldi. Beş katlı apartmanın dış cephe kaplaması yerinden sökülürken, parçalar yola ve araçların üzerine savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekipleri yola savrulan moloz parçalarını apartmanın avlusuna topladı. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından binadaki riskli malzemelerin söküm işleminin yapılacağı öğrenildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin önünde bulunan buzdolabı ise yerinden savrularak yol üzerine devrildi. Civarda görevli bekçiler yol üzerinden gördükleri buzdolabını yol kenarına çekti. Fırtınanın etkisiyle cadde kenarlarındaki bazı çöp konteynerlerinin de devrildiği görüldü.

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