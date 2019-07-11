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Fırtına Avanos'ta hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 23:34 | Son Güncelleme

Fırtına Avanos'ta hayatı olumsuz etkiledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.

20 dakika süren fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı iş yerleri ile araçlara zarar verirken, telefon ve elektrik hatlarında kesinti meydana geldi.

Belediye ekipleri, devrilerek yol ve kaldırımlarda geçişi engelleyen ağaçları yerinden kaldırdı.

Fırtınanın ardından yapılan bakım çalışmalarının tamamlanması ile kesinti yaşanan mahallelere yeniden elektrik verildi.

Belediye ekiplerinin hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avanos fırtınada ağaçlar devrildi Nevşehir

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