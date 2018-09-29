Fırtına beklenen İzmir'de kapalı otoparklar doldu

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- YUNANİSTAN üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili kamu kurumlarının ve belediyelerin aldığı önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da özellikle araçları için kendi önlemlerini aldı. Kentte kapasitesi 20 bini bulan belediye ile özel işletmelere ait tüm açık ve kapalı otoparklar doldu. Vatandaşlar yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde kuyruk oluşturdu. Aracını hafta sonu için otoparka bırakan Necdet Şişman, fırtına geçinceye kadar toplu ulaşım araçlarını tercih edeceğini söyledi.

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve 'Tropik fırtına' adı verilen kasırganın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi. Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu. Alsancak semtinde otopark işleten Ergün Emişen, fırtına beklentisiyle otoparklarında yer kalmadığını belirterek, "Fırtına söylentisi çıktığından beri otoparkımız sürekli doldu. Geçen haftalara göre doluluk oranlarımız da arttı. Önceki haftalarda gündüz saatlerinde yüzde 40 dolayında olan doluluk durumumuz şimdi yüzde 90'lara çıktı. Akşam saatlerinde zaten yer bulunmuyor" dedi. Otoparkı tercih eden araç sahiplerinden Necdet Şişman ise "Fırtına çıkacağı haberlerinden sonra sokak aralarını ya da bina önlerini tercih etmedim. Aracımı güvenli olacağı için açık otoparka bıraktım. Hafta sonu da burada kalacak. Ben fırtına geçene kadar toplu taşıma araçlarını tercih edeceğim" dedi.