Fırtına beklenirken...! Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Karayip ülkelerinden Porto Riko’yı Karen Fırtınası’nın vurması beklenirken, ülkede dün gece yarısından itibaren 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 108 artçı deprem yaşandı. Sismolog Victor Huérfano yaptığı açıklamada, "Porto Riko sismik ağına göre dün gece ülkenin 44 mil kuzeyinde ve 6 mil derinliğinde meydana gelen 6.1’lik kuvvetli depremden sonra yaklaşık 108 artçı şok kaydedildi” ifadelerini kullandı.

Sismolog Huerfano, depremin ada genelinde hissedildiğini, adanın batısında özellikle Mayagüez'de yapısal hasarlar bıraktığını ama buna rağmen tsunami protokolünü harekete geçirmeye gerek görmediklerini söyledi.

Porto Riko Valisi Wanda Vzquez ise, düzenlediği basın toplantısında tropik fırtına Karen için yapılan uyarının devam ettiğini belirterek, doğa olaylarına karşı güvenliği sağlamak için sakin kalma çağrısı yaptı. Ülkede yeteri kadar sığınak bulunduğunu bildiren Vali Vzquez, toplamda 67 olan sığınakların sadece 15'inde mültecilerin olduğunu, 46 boş sığınağın olduğunu söyledi.

'YÜKSEK SICAKLIKLARLA YAŞANAN DEPREMLERİN BAĞLANTISI YOK'