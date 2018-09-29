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Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 06:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Orta Akdeniz üzerinde oluşan fırtınanın, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşacağı uyarısı üzerine bölgede kırmızı alarm verildi. İzmir ve Aydın'da AFAD personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı. Valiliklerden ise vatandaşlara fırtına ile ilgili uyarılar yapıldı. Yunanistanın üzerinden Türkiye'ye geçmesi beklenen tropik kasırga ise İon Denizinin doğusunda belirmeye başladı.

Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Orta Akdeniz üzerinde oluşan fırtınanın, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşacağı uyarısı üzerine bölgede kırmızı alarm verildi. Fırtınanın en çok İzmir'de ve Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Datça ile Milas ilçelerinde etkili olacağı, rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye kadar çıkabileceği, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği duyuruldu. Fırtınanın İç Ege'deki Denizli'nin bazı ilçelerine kadar ulaşabilme ihtimali üzerine resmi kurumlara da acil kodlu uyarılar gönderildi.

Denizli İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, acil kodlu uyarılar üzerine itfaiye olarak teyakkuza geçtiklerini belirterek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün acil kodlu uyarıları üzerine Denizli itfaiyesi olarak bizde hazırlıklarımızı yaptık. Kurum olarak bütün izinleri kaldırdık. Arama kurtarmada görevli bütün personelin hazır bulanmasını istedik. Yedek ekipmanlarımızı da acil durumlar için hazırladık. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı en hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Bizim bölgemizde özellikle Sarayköy, Tavas, Kale, Acıpayam, Çameli gibi ilçelerimiz öncelikli ilçeler durumunda. Diğer kamu kurumlarıyla da sürekli temas halindeyiz. Bölgemizde önceliğimiz, can kaybı olmaması için kurtarma görevlerini yerine getirmek ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri almaktır. Şu an itibariyle 94 müdahale aracı ve 340 personeli hazır bir şekilde tutuyoruz" dedi.

İZİNDE OLAN PERSONEL GÖREVE ÇAĞRILDI

İzmir Valiliği İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında ise 17 maddelik önlem ve uyarı listesi hazırlandı. 'Çok ivedi" mühürlü olarak kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim tarihine kadar iptal edildi. Öte yandan Aydın'da da AFAD personelinin izinleri 2 Ekim'e kadar iptal edilirken, izinde olanlar göreve çağrıldı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan tedbirlerle ilgili şunlar kaydedildi:

"Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim'e kadar iptal edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce gerekli araç ve gereç hazırlanarak, personelin donanımlı olarak hazır bulunması sağlanacaktır. Güçlü fırtınanın elektrik hatları ile haberleşme sistemlerini etkileyebileceği düşünüldüğünden ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alarak hazır olacaktır. Olması muhtemel su taşkınlarına karşı, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar tarafından gerekli tedbirleri alarak hazırlıklı olacaktır."

"KAPI VE PENCELERİ BAĞLAYIN" UYARISI

Açıklamada, kıyı kesiminde yaşayanların kıyıdaki teknelerini karaya çekmesi, balkon ve çatılarda sabitlenmemiş tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi, kapı, pencerelerin emniyetli şekilde bağlanması, araçların varsa garaja, yoksa bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzağa park edilmesi, muhtemel fırtına sırasında içeride kalınması, dışarı çıkıldığında da bina ve ağaçlardan uzak durulması istendi.

Fırtınaya maruz kalınan yollarda özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunması, gerekli olmadığı müddetçe yolculuk yapılmaması önerilen açıklamada, olması muhtemel fırtına sonrası yere düşen ya da sallanan elektrik veya telefon kablolarına dokunulmaması uyarısında bulunuldu.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "Gündelik hayat, fırtınanın etkili olmadığı saatlere göre ayarlanmalıdır. Balkon ve çatılarda sabitlenmemiş, tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle dışarıda bırakılan sabit olmayan eşya ve inşaat malzemelerinin zarar ve yaralanmalara yol açmamaları için güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Kapı, pencerelerin, özellikle evlerin rüzgar alan tarafındakilerin kapalı tutulması ve emniyetli şekilde bağlanmaları gerekmektedir." denildi.

Açıklamada, vatandaşların, dışarı çıktığında bina ve ağaçlardan uzak durması ve girip çıkılırken kapıları kapatması, iç kapılardan lüzumsuz olanların kapatılması, fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıldığında özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunması, mümkünse yolculuğun ertelenmesi ya da alternatif yolların kullanılması istendi.

FIRTINAYA KARŞI DENİZLİ DE TEYAKKUZA GEÇTİ

Denizli'de de itfaiye ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı üzerine teyakkuza geçti. Saatteki hızı 120 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtınadan etkilenme ihtimali bulunan Kale, Tavas, Beyağaç, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerinde kırmızı alarm verildi.

BELİRMEYE BAŞLADI

Yunanistanın üzerinden Türkiye'ye geçmesi beklenen tropik kasırga, İon Denizinin doğusunda belirmeye başladı.

Ayrıca Ksenofon adındaki kötü hava koşulları, şiddetli rüzgârlar ve bu dönem için alışılmamış düşük ısı düzeyi ile ülke genelinde sorunlar yaratmaya devam ediyor.

Atina Meteoroloji Merkezi'nin açıklamalarına göre, günün ilerleyen saatlerinde Attikanın güneyini ve güney doğusunu etkileyecek olan Zorbas, Cumartesi öğle saatlerinde Yunanistanın güneybatısına kayacak ve Peloponez ile Giriti saracak. Kasırga, Pazar günü Ege Denizine, daha sonra da Türk sahillerine ulyaşacak.

Batı ve kuzey Girit ile güney Peloponez arasında ve Kiklades Adalarında meydana gelecek olan dalga yüksekliğinin 11 metreyi aşması bekleniyor. Atina Meteoroloji Merkezi Müdürü Kostas Laguvardos şimdilik vatandaşların endişe etmemelerini, devlet mekanizmasının tetikte olduğunu, kasırganın Attikayı Cumartesi akşamı etkileyeceğini söyledi.

Devlet televizyonunda konuşan Patra Üniversitesi Fizik profesörü Andreas Kazantzidis, Akdeniz çevresinde bu tür doğa olaylarına daha sık tanık olacağımızı, deniz ısısının arttığını, önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. (AA-DHA)

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tropik fırtına Akdeniz Ege Bölgesi izmir

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