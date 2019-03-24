Fırtına, binanın çatısını uçurdu (EK)

1)MAHALLELİ NÖBET TUTUYOR

İZMİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle etkili olan fırtına, Konak ilçesindeki 5 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Bugün saat 00.30 sıralarında Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı bir binanın çatısı etkili olan fırtınaya dayanamayarak uçtu. Sokakta herhangi bir vatandaşın olmaması olası bir faciayı önlerken, arka sokağa düşen çatı, elektrik tellerine takılarak havada kaldı.Olayı gören mahalle sakinleri durumu AFAD, Gediz Elektrik ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Gediz Elektrik ekipleri, elektrik akımını kapatırken, AFAD ekipleri ise çatının bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Öte yandan, mahalle sakinleri herhangi bir durum olmasına karşın nöbet tutmaya başladı. Olayın ardından dışarıya çıktığını ifade eden Kadri Yüksel Babayiğit (48), Saat 00.30 büyük bir gürültü ile kalktık. Gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Çatının uçtuğunu gördük. Aynı zamanda elektrikler bir anda kesildi. Elektriklerden ateş çıkmaya başladı. Komşularımızın da çok büyük tehlikesi var. Şuan bazıları uykuda, bilgisi olmayan komşularımız var. Bizde burada nöbet tutmak durumundayız. Yani mahallemizde kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Yaklaşık 4,5 saattir buradayız. Bu olay çözülene kadar da mecburen beklemek zorundayız. dedi.

