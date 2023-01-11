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Fırtına bölgeyi etkisi altına almıştı: AFAD'dan uyarı geldi: Antalya, Manisa, Muğla...

11.01.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde etkili olan yağışlı hava nedeniyle AFAD'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Antalya Konyaaltı'nda ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ekiplerin görevlendirildiği bildirildi. Öte yandan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu bölgeye 'Afet Hasar Tespit Grubu' yönlendirildi.

Fırtına bölgeyi etkisi altına almıştı: AFAD'dan uyarı geldi: Antalya, Manisa, Muğla...

Anadolu'nun batısı ve kıyı Akdeniz'de etkili olan fırtınalı ve yağışlı hava nedeniyle bazı kentlerde ağaçlar devrildi ve evlerin çatısı uçtu.

AFAD'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Antalya Konyaaltı'nda; ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı.

MANİSA

Manisa Şehzadeler'de üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu bölgeye Afet Hasar Tespit Grubu yönlendirildi. An itibarıyla kayıp ya da yaralı ihbarı olmamakla birlikte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz. Bölgedeki aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

MUĞLA

Bodrum'da 2, Marmaris'te 4, Ortaca'da 1 konuttan su tahliyesi, Marmaris'te 1 kanal-yol temizliği ve 1 depodan su tahliyesi, Ortaca’da 1 okuldan su tahliyesi ve Ortaca’da 1 iş yerinden su tahliyesi olmak üzere toplam 11 olaya müdahale edildi.

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