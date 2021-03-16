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Fırtına çatıları uçurdu, 4 araç zarar gördü

16.03.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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Karabük’te etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki dükkanların çatılarının uçması sonucu 4 araç zarar gördü.Yağmurla birlikte etkisini gösteren fırtına, Karabük’te etkili oldu.

Karabük’te etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki dükkanların çatılarının uçması sonucu 4 araç zarar gördü.

Yağmurla birlikte etkisini gösteren fırtına, Karabük’te etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kemal Oyman Sanayi Sitesi’ndeki işyerlerinin çatısı uçtu. Olayın yaşandığı anda kimsenin bulunmaması faciayı engellerken, tonlarca ağırlıktaki çatının altında kalan 4 araç zarar gördü. Çatı uçma anı iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansırken jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
İş yeri sahipleri gazetecilere yaptıkları açıklamada olayın yaşandığında sadece ses duyduklarını belirterek, herhangi bir can kaybı olmadığını ve bazı araçların zarar gördüğünü söyledi.

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