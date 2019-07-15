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Fırtına, Çeşme plajında paniğe sebep oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

Fırtına, Ilıca Plajı’nda paniğe sebep olurken, vatandaşlar havalanan plaj şemsiyelerini yakalamak için peşlerinden koştu.Hafta sonu tatili nedeniyle Çeşme’nin ünlü plajı Ilıca Plajı, yine tatilcilerin akınına uğradı.

Fırtına, Ilıca Plajı’nda paniğe sebep olurken, vatandaşlar havalanan plaj şemsiyelerini yakalamak için peşlerinden koştu.
Hafta sonu tatili nedeniyle Çeşme’nin ünlü plajı Ilıca Plajı, yine tatilcilerin akınına uğradı. Çok sayıda tatilci tarafından doldurulan Ilıca Plajı, dün saat 15.00 sıralarında gökyüzünün yağmur bulutları ile kaplanması ve aniden çıkan sert fırtına nedeniyle boşalmaya başladı. Fırtına, plaj şemsiyelerinin yerinden sökerken, vatandaşlar da şemsiyelerinin peşinden koştu. Fırtına ve kapkara yağmur bulutları nedeniyle vatandaşlar eşyalarını hızla toplayarak plajı boşalttı.

Eşek Adası’nda etkili olan sağanak yağış, gazetecilere zor anlar yaşattı
Yağmur, Çeşme’de kısa süreli etkili olurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hayalet ağlara dikkat çekmek için gittiği Eşek Adası açıklarında ise şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Bakan Pakdemirli’nin hayalet ağları denizin dibinden çıkarmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ait Reis Bey adlı tekneye çıkmasının ardından başlayan şiddetli yağış, kendisini takip eden basın mensuplarına da zor anlar yaşattı. Basın mensupları, fotoğraf makineleri ve kameralarını ıslanmaktan korumaya çalıştı. Yarım saat kadar etkili olan sağanak yağışın hafiflemesinin ardından tekneler Dalyan’a doğru hareket edebildi.

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