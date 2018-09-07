Fırtına Deresi'nde boğulan Efe toprağa verildi

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan Efe Önçırak (13), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün ilçenin Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Efe Önçırak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama sonucunda Önçırak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Önçırak'ın cenazesi, otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yavuz Selim Orta Okulu öğrencisi Efe Önçırak'ın cenazesi, Ardeşen Merkez Camii'nde cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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