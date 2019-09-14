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Fırtına Deresi'nde rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi'nde yapılan rafting, yerli ve yabancı turistlerin eğlencesi haline geldi.

Fırtına Deresi'nde rafting heyecanı

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can Peçe/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi'nde yapılan rafting, yerli ve yabancı turistlerin eğlencesi haline geldi. Kendilerini botlarla derenin azgın sularına bırakanlar, aksiyon ve adrenalini bir arada yaşıyor.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi, Karadeniz'de rafting sporunun merkezi haline geldi. Botlarla derenin azgın sularına karşı mücadele eden katılımcılar, heyecan dolu anlar yaşıyor. Turistler, botlara binmeden önce uymaları gereken kurallar ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendiriliyor. Kasklarını takan, can yeleklerini giyen turistler, aldıkları kısa eğitimin ardından botları suya indiriyor. İlk kez rafting heyecanı yaşayan katılımcılar, azgın sularda botta kalabilmek için mücadele veriyor. 30 dakikayı bulan rafting turu sırasında turistler, aksiyon ve adrenalini bir arada yaşıyor.
TURİSTLERE ÖZEL PARKUR
Rafting Milli Takım Antrenörü ve uluslararası rafting rehberi Aydın Aksoy turistlere raftingi zirvesinde yaşatıp, onları minimum riskle eğlendirip, evlerine göndermeyi amaçladıklarını söyledi. Raftingin çok güzel bir aktivite olduğunu söyleyen Aksoy, “Bütün sporcular, buraya gelip kendilerine bir şeyler katmak için bu nehrin yüksek sularında ve 38 kilometrelik parkurunda eğitimden geçiyor. Turistler içinse 7 ve 9 kilometrelik parkurları kullanıyoruz. Sporcular durgun suda bütün teknikleri öğrendikten sonra nehrin yüksek sularında öğrendiklerini pekiştiriyor. İleri seviye teknikler yükleyerek rafting şampiyonalarına hazırlanıyorlar" dedi.
'GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE'
Sporcuların başarısı sayesinde Fırtına Vadisi'nin tüm dünyada duyulduğunu aktaran Aksoy, "Bölgeye gelen misafirlerde rafting yapmadan gitmiyorlar. Raftingi 7'den 77'ye kadar herkese yaptırabilme şansımız var. Ama 7 yaşındaki bir çocuğu alıp da riskli bir suya sokmuyoruz. Her zaman güvenlik üst sevidedir. Yüzdürgeç yelek, kask, su tutmayan kıyafetler giydirilerek onları suya alıyoruz. Kürek kullanmaları, komutlarda yapacakları hareketlerle ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra rehberlerle beraber suya alınarak tur tamamlanıyor. Görme engelli arkadaşlarımız da bu suda rafting heyecanı yaşadı, hiçbir tehlike yaşamadı. Turistlere unutamayacakları bir iz bırakmak için aksiyon dolu turlarımız devam ediyor” diye konuştu.
'BİNMEYECEKTİM, BİNDİM, TAVSİYE EDERİM'
Katılımcılardan Vesile Aksoy ise, "Binmeyecektim, son anda karar verdim, ama hiç pişman değilim, keşke daha önceleri deneseymişim. Çok eğlenceli bir turdu, herkese tavsiye ediyorum, hiç korkmasınlar. Endişe edecek hiçbir şey yok. Komutlara uyduk ve turu tamamladık” ifadelerinde bulundu.

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Fırtına Deresi'nde rafting heyecanıFırtına Deresi'nde rafting heyecanıFırtına Deresi'nde rafting heyecanıFırtına Deresi'nde rafting heyecanı

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