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Fırtına Deresi'nde tehlikeli poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en hızlı akan dereleri arasında yer alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde inşa edilen taşkın koruma bentleri üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip özçekim yapıyor.

Fırtına Deresi'nde tehlikeli poz

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA) - TÜRKİYE'nin en hızlı akan dereleri arasında yer alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde inşa edilen taşkın koruma bentleri üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip özçekim yapıyor.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumaya alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, yerli-yabancı ziyaretçiler ağırlanıyor. Vadide akan Fırtına Deresi de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Fırtına Deresi üzerinde taşkın koruma bentleri inşa edildi. Taşkınları önleyen bentlerin üzerine çıkan ziyaretçiler ise tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip, özçekim yapıyor. Bent üzerinden akan dere içinde yürüyüş yapanlar, kaygan zeminde düşmemek için güçlükle ayakta durabiliyor. Bazı kişiler, çocukları bile dereye sokarak, bent üzerinde yürütüyor. Akıntının içinde, 4 metre yüksekliğindeki bentte yürüyenler, fotoğraf çektirdikten sonra kıyıya çıkıyor.
'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'
Bölgeyi ziyareti sırasında dere içine giren Gaye Onat Coşkun, akan sudan korkmadığı, suyun serinliğini daha yakından hissetmek için dereye girdiğini söyledi. Soğuk suya girmek için paçaları sıvayarak dereye indiğini anlatan Fahri Mert Can da "Keyifli oldu. Serinlemek için dereye indim. Fotoğraf çekindik. Korkulacak bir şey yok" dedi.
'ÖZÇEKİM İÇİN BUNU YAPIYORLAR'
Bendin yanında çay satışı yapan Erkan Korkut ise kendi çabalarıyla önlem almasına karşın vatandaşların dereye girdiklerini söyleyerek, "Dereye inişi tahtalarla önlem alarak kapattım. Ancak tehlikeye aldırış etmeyenler dereye iniyor. Selfie çektirmek için bunu yapıyorlar. Uyarıyorum ama beni dinlemiyorlar. Selfie işi çıktı, insanlar ne yapacağını şaşırdı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Fırtına Deresi'nde tehlikeli pozFırtına Deresi'nde tehlikeli pozFırtına Deresi'nde tehlikeli pozFırtına Deresi'nde tehlikeli poz

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