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  4. Fırtına, dondurma dolabını savurdu, vatandaş ekmek dolabını zor tuttu

Fırtına, dondurma dolabını savurdu, vatandaş ekmek dolabını zor tuttu

05.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da etkili olan fırtına bir büfe önündeki dondurma dolabını sürükledi. Ekmek dolabını da iş yeri sahibi güçlükle tutarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından sabah saatlerinde saatte 60 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Uyarı sonrası kentte ara ara gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğleden önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle toz bulutları oluşan kentte, bazı binaların çatısı ile bir binanın dış cephesindeki yalıtımlar sökülerek uçtu.

FERİBOTLAR SAVRULARAK ÇARPIŞTI

Fırtına nedeniyle Elazığ-Tunceli arasında Keban Baraj Gölü üzerinden yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan feribotlar, iskeledeyken rüzgarında etkiyle savrularak çarpıştı. Arada kalan bir teknenin hasar görmemesi için jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. Olayda çarpışma dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan fırtınanın kuvveti merkeze bağlı Abdullah Paşa Mahallesi’ndeki bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. 1 kişinin hafif yaralandığı olayda dondurma dolabının fırtına ile savrulması, tente kısmının yırtılması ve iş yeri sahibinin ekmek dolabını güçlükle tutması görüntülerde yer aldı.

(İHA)

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