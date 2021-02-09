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Fırtına felç etti

09.02.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya Bölgesi’ni turuncu kod ile uyarmasının ardından beklenen fırtına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya Bölgesi’ni turuncu kod ile uyarmasının ardından beklenen fırtına geldi. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde birçok noktada elektrikler kesilirken, fırtına beraberinde bir çok olumsuzluk getirdi.
Meteoroloji’nin vatandaşları fırtına ve yağışa karşı uyarmasının akabinde beklenen fırtına başladı. Kuvvetli fırtına Muratlı’nın Aşağısevindikli mahallesinde ana gerilim hattını yıktı. Turan mahallesinde ise elektrik tellerinin birbirine temasları neticesinde bir evde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Turan mahallesi 1. sokakta şiddetli fırtınanın etkisiyle uçan geri dönüşüm konteynerı, park halindeki bir otomobile çarptı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Muradiye mahallesi Elmalık mevkiinde bir apartmanın çatısı uçtu. Yol araç trafiğine kapandı
Yukarısevindikli mahallesinde ise bir samanlıkta yangın çıktı. İtfaiyenin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Muradiye mahallesi 119. sokakta bir evin çatısı uçtu. Yeşilsırt mahallesinde de bir evin çatısı uçtu.
TREDAŞ, İtfaiye, GAZDAŞ, emniyet, jandarma ekipleri seferber oldu. Olaylarda kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

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