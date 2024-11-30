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Fırtına geliyor! Meteoroloji saatini açıkladı: Saatte 75 km'ye kadar çıkabilir

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.11.2024 19:37
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güzel havaların yerine yağmurlu havaların bırakacağını duyurdu. MGM'den yapılan son tahminlere göre Marmara ve Ege denizlerinde yarın fırtına bekleniyor. Fırtına, Marmara'da pazartesi günü ilk saatlerde, Ege'de öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Fırtına geliyor! Meteoroloji saatini açıkladı: Saatte 75 km'ye kadar çıkabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güneşli günlerin bittiğinin sinyalini verdi ve kötü haberi duyurdu. İnternet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın ilk saatlerde batıdan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın Marmara'da rüzgarın ilk saatlerde batısı, akşam saatlerinde genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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SAATTE 75 KM'YE KADAR ÇIKABİLİR

Kuzey Ege'de ise fırtınanın aynı kuvvette yarın ilk saatlerde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın Marmara Denizi'nde pazartesi günü ilk saatlerde, Kuzey Ege'de ise pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uyarının devamında Kuzey Ege'nin kuzey bölgesinde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Güney Ege’nin kuzeyinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörüldüğü kaydedildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın sabahtan itibaren güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Frtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

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Fırtına meteoroloji genel müdürlüğü uyarı
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