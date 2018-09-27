Fırtına, Gökçeada’ya ulaşımı 3 gündür aksatıyor

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, Kuzey Ege Denizi’nde etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada feribot seferleri üçüncü gününde de iptal edildi.
Kuzey Ege kıyılarındaki fırtına, Gökçeada’ya deniz ulaşımını üç günden bu yana aksamasına neden oluyor. 25 Eylül Salı günü birçok seferin fırtına nedeniyle yapılamadığı Gökçeada-Kabatepe hattında, Çarşamba günü ise tüm seferler iptal edildi. Gestaş firması, bu hatta yarın da tüm seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş, Güney Marmara hattında ise Avşa’dan saat 06.00, Erdek’ten saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını bildirdi.
Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.
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