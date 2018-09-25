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Fırtına Gökçeada'ya ulaşımı durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri kuvvetli poyraz nedeniyle iptal edildi.Kuzey Ege Denizi'nde sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki feribot seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri kuvvetli poyraz nedeniyle iptal edildi.Kuzey Ege Denizi'nde sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki feribot seferlerinde aksamalar meydana geliyor. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gestaş firması, Gökçeada'ya gün içinde yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, sabah saat 07.00'de Gökçeada ve Kabatepe'den karşılıklı yapılması planlanan seferler yapılamadı. Kabatepe ve Gökçeada'dan saat 10.00'da karşılıklı yapılması gereken seferler de iptal edildi. Ayrıca saat 13.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferinin de yapılamayacağı bildirildi.Gestaş firmasının Geyikli-Bozcaada hattındaki seferleri ile boğaz hattındaki seferleri ise aksamadan devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çanakkale Feribot iskelesinden görüntü.
-Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
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