Fırtına ihtimaline karşı AKUT ekipleri de alarma geçti

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- YUNANİSTAN üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınaya karşı olası yardım taleplerini yerine getirebilmek için AKUT gönüllüleri de harekete geçti. AFAD'ın İzmir ve Kuşadası ekiplerinin sorumluları, oluşturulan kriz merkezlerinde her an müdahale için hazır bekleyeceklerini ifade etti.
Yunanistan üzerinden gelerek Ege'yi kuvvetli etkilemesi beklenen 'tropik fırtına'ya karşı, kamu kurumları ile belediyelerin aldıkları önlemlerin yanı sıra gönüllülerden oluşan arama ve kurtarma birimi AKUT da harekete geçti. İzmir'de AKUT ekipleri, kendilerine Karabağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen eski pazar yerindeki alanda toplanacak. Yaklaşık 40 kişilik ekip, burada vatandaşların olası yardım çağrılarına cevap verecek. AKUT İzmir Ekibi Operasyonel Birim Sorumlusu Murat Aras, "Sarı alarm durumundayız. Bozyaka'daki pazar yerinde bulunacağız. Kriz merkezimiz orada olacak. Operasyon ekiplerimiz tüm araçlarımızla hazır bekleyeceğiz" dedi.
AKUT Kuşadası Sorumlusu Tunç Tuncer de Kuşadası Belediye otoparkında kendilerine ait konteynerde tüm ekipmanlarını tamamladıklarını, hem denizde hem de karada mobil ekiplerle olası operasyonları yöneteceklerini söyledi.
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