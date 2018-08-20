Fırtına Kabe'nin örtüsünü havalandırdı

MEKKE (DHA) - Mekke'de etkili olan fırtına Mescid-i Haram'da yer alan Kabe-i Muazzama'nın örtüsünü havalandırdı. Kabe'yi tavaf eden hacı adayları yaşanan o anları cep telefonu ile görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havalanan örtü

Hacı adayları

