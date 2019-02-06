Fırtına Kaş’ta iki okulun çatısını uçurdu

Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki okulun çatısı uçtu. İlçede 500 dönüm sera alanı da zarar gördü.

Antalya’nın batı ilçeleri olan Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş’ta fırtına etkili oldu. Fırtınada en çok hasarı Kaş ilçesi gördü. Fırtına nedeniyle ilçede yaklaşık 500 dönümlük sera alanı zarar gördü. Çiftçilerin hasada getirdiği ürünler yıkılan seraların altında kaldı. İlçede Turan Erdoğan Fen Lisesinin bahçesindeki kamelya ve spor kompleksi yıkıldı. Aynı okulun yerleşkesinde Hüseyin Haluk Yılmaz Erkek Öğrenci Yurdu’nun çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Çatından kopan parçalar okul bahçesine düştü. Ayrıca Kaş İmam Hatip Lisesinin çatısı da aynı şekilde fırtına nedeniyle uçtu.

Öte yandan fırtına nedeniyle onlarca kızılçam ağacı yerinden söküldü ve elektrik hatları zarar gördü. Yıkılan elektrik direklerinin ardından birkaç mahalle enerjisiz kaldı. Çalışmalarını sürdüren elektrik şirketi görevlileri hatlara yeniden akım vermek için büyük çaba sarf ediyor.