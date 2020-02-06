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Fırtına, Meteoroloji Müdürlüğü binasının çatısını uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 14:13 | Son Güncelleme

Fırtınanın etkisi ile hava limanı yanında bulunan Meydan Meteoroloji Müdürlüğü’nün çatısı uçtu, bir ekip otosunda maddi hasar meydana geldi.

Fırtına, Meteoroloji Müdürlüğü binasının çatısını uçurdu

Tokat’ta etkisini göstermeye devam eden fırtına maddi hasara neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisi ile Hava Limanı içerisinde bulunan Meydan Meteoroloji Müdürlüğü’nün çatısı uçtu. Ekipler yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma yaptı. Behzat Bulvarında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü binası önündeki trafik ekiplerine ati bir otomobilin üzerine binadan tavan parçaları düşmesi üzerine maddi hasar meydana geldi. Ayrıca Tokat Devlet Hastanesi yanındaki bir apartmanın çatısı uçarak yola düştü. Binanın girişinde boş durumda bulunan bir iş yerinin camları kırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fırtına Meteoroloji Müdürlüğü

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