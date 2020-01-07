- Fırtına minaresiz kalan caminin kubbesindeki kaplamayı uçurdu

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası iki minaresi yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesi de fırtınadan etkilendi. Kubbenin izolasyon için yapılan sac kaplamasının bir bölümü yerinden çıktı.

D-100 Karayolu'nun hemen yanında yer alan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri 26 Eylül'deki Silviri depreminde yıkılmıştı. Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlendi. Devrilen minare ile sağlam olmadığı belirlenen diğer minare 40 kişilik ekip tarafından ayrı tarihlerde 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip yere indirildi. Minarelerin yapımında 14- 16 milimetrelik yerine 8 milimetrelik demir kullanıldığı belirlenmişti.

Halen minaresiz ve ibadete kapalı halde bulunan camiden alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu günümüzde geçerli bina yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenirken, akıbetine ilişkin henüz karar verilemedi.