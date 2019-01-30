Fırtına nedeniyle çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Demre ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle dengesini kaybederek çatıdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Demre ilçesine bağlı Yaylakaya Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Solmaz (40) evinin çatısına çıktı. Çatıda önlem almaya çalışan Solmaz, fırtınanın etkisini arttırması nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü. Solmaz, çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ile bazı seralar zarar gördü.

