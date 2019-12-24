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Fırtına nedeniyle uçak pisti ‘pas’ geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 18:43 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Ordu’ya gelen yolcu uçağı, fırtına nedeniyle pisti 2 kez ‘pas geçerek’ Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.

Fırtına nedeniyle uçak pisti ‘pas’ geçti

İstanbul’dan Ordu’ya gelen yolcu uçağı, fırtına nedeniyle pisti 2 kez ‘pas geçerek’ Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Uçağın pisti pas geçtiği anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ordu’da etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı 11 ilçenin farklı noktalarında yangınlar ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Dün saat 20.10’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan ve Ordu’ya hareket eden Pegasus Hava Yolları’na ait uçak, kentteki olumsuz hava şartları ve rüzgarın etkisiyle Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapacağı esnada sallandı.
Uçağın pilotu, şiddetli rüzgar nedeniyle, havacılık sektöründe kimi zaman yaşanabilen ‘pisti pas geçme’ sistemini uygulayarak yeniden havalandı. Pisti 2 kere pas geçen uçak, sonrasında ise sağlıklı bir iniş gerçekleştirdi. Böyle bir durumla ilk kez karşılanan bazı yolcular tedirginlik yaşarken, bir yolcu da bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Fırtına nedeniyle uçak pisti ‘pas’ geçti

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