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Fırtına öncesinde 5 saatte 10 ton hamsiyle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 10 mil mesafedeki Fener Adası açıklarında ağlarını atan kaptan Salih Öner’in 'Arıcıoğlu' isimli teknesi, 5 saat sonunda ağlarını çekti ve 700 kasa hamsi ile limana döndü.

Fırtına öncesinde 5 saatte 10 ton hamsiyle döndü

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 10 mil mesafedeki Fener Adası açıklarında ağlarını atan kaptan Salih Öner’in 'Arıcıoğlu' isimli teknesi, 5 saat sonunda ağlarını çekti ve 700 kasa hamsi ile limana döndü. Yaklaşık 10 ton çeken 700 kasa hamsi 1 saate yakın bir çalışmayla soğuk hava donanımlı TIR’a yüklenerek İstanbul Balık Hali’ne sevk edildi.
Kaptan Salih Öner, dün akşam saat 22.00 sıralarında denize açılıp Fener Adası açıklarında ağ attıklarını belirterek, "Ancak fırtına çıkması ihtimali üzerine 5 saat sonra ağları çektik ve 700 kasa hamsi ile Bandırma Limanı’na dönerek yükümüzü Bandırma Toptancı Balık Hali’nde boşalttık" dedi. Avdan memnun olduğunu belirten Öner, Marmara Denizi’nde hamsinin bol olduğunu, bu bolluğun devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Kaptan Öner, Karadeniz’de bol olan palamutun ise İstanbul Boğazı’nda büyük teknelerin ağ atmaları nedeniyle Marmara Denizi’ne giremediğini söyledi.

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Fırtına öncesinde 5 saatte 10 ton hamsiyle döndüFırtına öncesinde 5 saatte 10 ton hamsiyle döndü

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