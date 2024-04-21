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Fırtına sonrası deniz keyfi! Sahiller doldu taştı

21.04.2024 15:15
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Antalya'da dün hakim olan fırtınanın ardından bugün yaşanan güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler sahilde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığın 22 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, yüzerek keyifli dakikalar geçirdi.

Fırtına sonrası deniz keyfi! Sahiller doldu taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün 'sarı kod' uyarısında bulunduğu, fırtınanın hakim olduğu Antalya'da bugün güneşli hava etkisini gösterdi.

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Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 58'e ulaştığı kentte, güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne geldi.

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Sahil kenarında yürüyüş yapanların ve manzarayı izleyenlerin yanı sıra sahil bandında da yoğunluk göze çarptı.

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Sahile gelen tatilcilerden bazıları güneşlenirken, bazılarıysa Akdeniz'in mavi sularında yüzmenin tadını çıkardı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya deniz sahil
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